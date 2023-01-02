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Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Баутин

Победитель Олимпийских игр 1992-го года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин скончался в возрасте 55 лет. О его смерти сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Динамо», за который играл Сергей Баутин.

«"Динамо" выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами»,— говорится в сообщении. Причины смерти не называются.

Сергей Баутин играл в составе «Динамо» два сезона. Он стал двукратным чемпионом СССР. Хоккеист также играл за саратовский «Кристалл», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и московские «Крылья Советов». В 2014 году он вошел в зал славы отечественного хоккея.

Анастасия Ларина

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