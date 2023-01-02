Омбудсмен Украины сообщил о возможной встрече с Москальковой в январе

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в январе может встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой. Правозащитники обсудят вопрос взаимного возвращения гражданских, привлеченных к уголовной ответственности.

«Мы будем договариваться в этом месяце, хотя не хочется забегать наперед. В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, где отдельно будем обговаривать вопрос освобождения гражданских. Есть множество наработанных с нашей стороны вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них Россия»,— сказал господин Лубинец в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС).

8 декабря Татьяна Москалькова сообщила, что ведет переговоры с господином Лубинцом об обмене граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Омбудсмен заверила, что готова предоставить Украине необходимый им список граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела в России.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов