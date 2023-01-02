В результате обстрела белгородского села Муром повреждения получили 15 могил

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию об обстреле приграничного села Муром в Шебекинском городском округе. По его словам, часть снарядов упали на местное кладбище, повреждения получили не менее 15 могил: «выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники».

«Часть снарядов при обстреле Мурома прилетела на кладбище. Не менее 15 могил повреждено: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. В середине недели обследуем территорию повторно, чтобы понять, как будем это все восстанавливать»,— говорится в сообщении господина Гладкова в Telegram.

Ранее сегодня, 2 января, господин Гладков сообщил, что село Муром в Шебекинском городском округе попало под обстрел. Пострадавших в результате обстрела нет, повреждения получили два частных дома и автомобиль.

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Эрдни Кагалтынов