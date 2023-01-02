Самые громкие ЧП 2022 года

В уходящем году в Краснодарском крае произошло несколько трагических и резонансных событий, которые обсуждают до сих пор. В числе самых громких, по версии «Ъ-Кубань»,— теракт на Крымском мосту, крушение военного самолета в Ейске и расстрел людей в Крымске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вечером 17 октября бомбардировщик Су-34 упал во дворе девятиэтажного дома в Ейске. Два летчика успели катапультироваться и спастись. В момент удара самолета о землю авиационное топливо вспыхнуло, и пламя перебросилось на жилой дом. По данным краевого управления МЧС, пожар охватил девять этажей многоэтажки. В результате ЧП погибли 15 человек, в том числе трое детей, 43 — пострадали.

По решению властей четыре поврежденных подъезда дома демонтировали, в следующем году их планируют начать отстраивать заново. Пятый подъезд полностью уцелел.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и воспламенению семи топливных железнодорожных цистерн. В результате погибли водитель грузовика, семейная пара из Санкт-Петербурга и московский судья, которые ехали рядом с взорвавшимся грузовиком.

Следственный комитет России (СКР) квалифицировал произошедшее как террористический акт. По версии ФСБ, участие в подрыве моста принимали 12 человек из разных стран. Заказчиком теракта назвали начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Движение легкового транспорта по отремонтированной части Крымского моста было возобновлено 5 декабря.

24 ноября около 17 часов в Крымске 66-летний Владимир Жиров застрелил из охотничьего ружья двух случайных прохожих и двух работников местного медцентра. После стрелок покончил с собой. Кадры расправы появились в социальных сетях.

По версии следствия, целями стрелка были бывшая супруга и сын, которые смогли увернуться от выстрелов. К трагедии привел длительный конфликт родственников, возникший на почве раздела имущества.

22 апреля произошло обрушение Федоровского гидроузла, который используется для транспортировки воды к рисовым чекам Кубани. Авария, по данным Национального рисового союза, привела к сокращению посевных площадей риса на 25%.

В отношении первого заместителя директора ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"» возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, подозреваемый, зная о предаварийном состоянии Федоровского гидроузла, потребовал от подчиненных сотрудников опустить сегментные затворы плотины реки Кубань, чтобы вода поступала в оросительную систему. В результате этого, считает следствие, произошло обрушение конструкции плотины стоимостью более 270 млн руб.

Обвиняемый находится под домашним арестом.

Четыре человека погибли в результате крушения мотодельтапланов. 30 октября летательный аппарат упал в районе автодороги ст. Даховская — плато Лаго-Наки (Майкопский район Адыгеи). В результате происшествия погибли 48-летний пилот и 43-летняя туристка из Ростова-на-Дону. Еще один мотодельтаплан упал 24 ноября в Хадыженске. ЧП произошло в 14:10 на улице Кирова, 154. Пилот и пассажир погибли на месте.

11 июня тело пятилетнего мальчика, которого искали почти сутки в Краснодаре, обнаружили закопанным на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. В убийстве ребенка подозревают его отчима.

По данным следствия, 8 июня в квартире на улице Тюляева подозреваемый ударил пасынка рукой по голове во время ссоры. После конфликта вся семья легла спать. Утром супруги обнаружили мальчика без признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поместил тело ребенка в сумку и вывез в лесополосу на берегу реки, где закопал. Спустя два дня родители инсценировали пропажу сына. По факту убийства мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В Сочи в этом году произошло сразу два случая смертельных нападений собак на детей. 26 апреля 12-летнюю шахматистку из Энгельса, которая приехала на соревнования в поселок Лоо, загрызли семь овчарок. По версии следствия, собаки проживали на неогороженной территории рядом с детским санаторием. Девочка отправилась на прогулку и случайно забрела к овчаркам. В отношении директора оздоровительного центра возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности). Владельца собак обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

10 октября в Лазаревском районе питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку. Семья с ребенком приехали в гости к дедушке и прабабушке. В доме также проживали три собаки. В день трагедии родители девочки с дедушкой поехали в магазин, а ребенка оставили на втором этаже дома, не сообщив об этом оставшейся пожилой женщине. Она запустила собак в дом без намордников и ошейников. Два питбультерьера напали на девочку, причинив ей смертельные травмы. На владельца собак завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram