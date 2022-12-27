Дело о гибели 4-летней девочки после нападения питбулей передали в суд Сочи

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи завершил расследование уголовного дела в отношении владельца питбультерьеров, из-за нападения которых погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

29 сентября 2022 года девочка с матерью и ее сожителем приехали из Краснодара на отдых в Лазаревский район Сочи. Семья остановилась в доме 43-летнего отца мужчины на улице Дунайской поселка Совет-Квадже. 8 октября туда приехал хозяин дома со своей матерью и привез с собой троих взрослых питбультерьеров.

Днем 10 октября хозяин дома с сыном и матерью девочки поехали в магазин, а ребенка оставили на втором этаже дома, не сообщив об этом оставшейся пожилой женщине. Она запустила собак в дом без намордников и ошейников. Два питбультерьера напали на девочку, причинив ей множество травм. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая зафиксировала смерть ребенка.

11 октября на владельца питбультерьеров завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он полностью признал свою вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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