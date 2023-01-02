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Коммерсантъ FM
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Новый глава МИД Китая заявил Блинкену о готовности улучшать отношения с США

Новый глава китайского МИДа Цинь Ган провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Цинь Ган выразил готовность к улучшению отношений между двумя странами.

В ходе беседы министр напомнил, что у него было несколько «откровенных, обстоятельных и конструктивных» встреч с господином Блинкеном, когда Цинь Ган занимал должность посла КНР. «Надеемся на улучшение и развитие китайско-американских отношений»,— приводятся слова главы МИД Китая на сайте ведомства.

Переговоры Энтони Блинкена с предыдущим главой китайского МИДа Ван И в декабре были менее удачными. Цинь Ган назначили на должность министра 30 декабря. С 2005 по 2010 год он работал официальным представителем МИД КНР, после отправился послом в Великобританию, а в 2011–2015 был директором департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

Подробности — в материале «Ъ» «МИД эпохи Цинь».

Лаура Кеффер

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