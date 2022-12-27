Asia Times: переговоры Блинкена с главой МИД Китая «потерпели фиаско»

Глава МИД КНР Ван И «строго отчитал» госсекретаря США Энтони Блинкена во время телефонного разговора 23 декабря, сообщает Asia Times. Как утверждает издание, господин Блинкен надеялся узнать подробности переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен и Ван И

Фото: Stefani Reynolds / Pool / Reuters Энтони Блинкен и Ван И

Фото: Stefani Reynolds / Pool / Reuters

По данным Asia Times, госсекретарь «потерпел фиаско». Издание утверждает, что Энтони Блинкен «неуклюже выполнил свою миссию», выдвинув на первый план «спорные американо-китайские вопросы», в частности, ситуацию с COVID-19 в Китае, а также «важность открытости для международного сообщества».

В ответ Ван И сказал господину Блинкену, что не стоит «вести диалог и заниматься сдерживанием», а также «говорить о сотрудничестве и одновременно наносить удар Китаю». Портал также делает вывод, что госсекретарю не удалось вовлечь министра «в содержательный разговор об Украине».

Глава МИД КНР жаловался, что США не предпринимают действий, чтобы вывести отношения с Китаем из сложной ситуации. При этом Ван И говорил, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина дала позитивный сигнал в отношениях с Вашингтоном. Лидеры двух стран встретились на Бали 20 ноября.

Подробнее о встрече читайте в материале «Ъ FM» «Не нужно конфронтации».

Лаура Кеффер