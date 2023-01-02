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Коммерсантъ FM
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В США из-за стрельбы пострадали пять человек

Неизвестный открыл стрельбу из машины в городе Дарем в штате Северная Каролина. В результате пострадали пять человек. Полиция разыскивает нападавшего. Об этом сообщил местный телеканал WBTW.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени 1 января (22:00 мск). Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля, когда проезжал мимо ресторана Subway. Полиция разыскивает его, по их информации, он находился в автомобиле марки Honda темного цвета.

В результате стрельбы пострадали пять человек. Двое из них получили опасные для жизни ранения, их госпитализировали в больницу. Жизни еще троих пострадавших ничего не угрожает.

Олеся Павленко

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