Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой декабря в НХЛ. Об этом пресс-служба НХЛ сообщила в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP

За декабрь Александр Овечкин набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

Второй звездой декабря стал канадский форвард клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. За месяц он набрал 31 очко в 15 играх. Третьей звездой признан американский нападающий «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон с 22 очками за 11 матчей.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. В ходе игры с «Монреалем» Овечкин забил 806-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Также он занимает 7-е место по количеству хет-триков (31), 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Всего он набрал 1455 очков в 1313 играх.

Овечкин начинал карьеру в московском «Динамо», с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он — трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли (2018) и Кубка Гагарина (2013).

Подробнее о достижениях российского хоккеиста — в публикации «Ъ» «Русский восьмисотенец».

Лусине Баласян