Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой декабря в НХЛ. Об этом пресс-служба НХЛ сообщила в Twitter.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP

Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP

За декабрь Александр Овечкин набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

Второй звездой декабря стал канадский форвард клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. За месяц он набрал 31 очко в 15 играх. Третьей звездой признан американский нападающий «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон с 22 очками за 11 матчей.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. В ходе игры с «Монреалем» Овечкин забил 806-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Также он занимает 7-е место по количеству хет-триков (31), 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Всего он набрал 1455 очков в 1313 играх.

Овечкин начинал карьеру в московском «Динамо», с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он — трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли (2018) и Кубка Гагарина (2013).

Подробнее о достижениях российского хоккеиста — в публикации «Ъ» «Русский восьмисотенец».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...