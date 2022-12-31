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Коммерсантъ FM
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Правительство запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам со сценами нетрадиционных сексуальных отношений

Правительство утвердило внесение изменений в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Изменение внесено в подпункт «в» п. 18, в котором перечисляются причины, почему не выдается прокатное удостоверение.

Ранее подпункт «в» выглядел следующим образом: «Если фильм содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости».

Теперь он изложен в следующей редакции: «Если фильм содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. В законе речь идет о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.

О законе читайте в публикации «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Мария Федотова

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