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Коммерсантъ FM
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Си Цзиньпин в поздравлении Путину заявил о готовности поддерживать взаимодействие

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Нового года. Господин Си заявил, что готов поддерживать тесные контакты с российским президентом. Текст поздравления распространило Центральное телевидение Китая.

«Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран»,— сказано в телеграмме (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 30 декабря, лидеры двух стран провели переговоры в формате видеоконференции. Господин Путин заявил, что отношения двух стран являются лучшими за всю историю. Председатель КНР выразил готовность наращивать стратегическое взаимодействие с РФ. На прошлой неделе Си Цзиньпин также принял в Пекине зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об отношениях двух стран читайте в публикации «Ъ» «Пекинский связной».

Лаура Кеффер

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