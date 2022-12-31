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Телеведущая Барбара Уолтерс умерла на 94-м году жизни

Телеведущая и писательница Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает CNN со ссылкой на представительницу госпожи Уолтерс Синди Бергер. Информацию также подтвердил телеканал ABC. Барабра Уолтерс была первым американским журналистом, который взял интервью у президента России Владимира Путина.

«Барбара Уолтерс скончалась в своем доме в окружении близких. Она была первопроходцем не только для женщин-журналистов, но и для всех женщин»,— рассказала госпожа Бергер.

С 1976 Барбара Уолтерс работала на телеканале ABC в качестве ведущей программы новостей. Она была первой женщиной, которая занимала эту должность, отмечает CNN. До этого на протяжении 15 лет госпожа Уолтерс была ведущей утреннего телешоу Today на канале NBC. В последние годы своей карьеры она вела собственное дневное телешоу The View, за которое была удостоена телевизионной премии «Эмми».

За время своей карьеры она провела интервью со всеми президентами США начиная с Ричарда Никсона. В 1991 году Барбара Уолтерс взяла интервью у первого президента России Бориса Ельцина, а в 2001 году госпожа Уолтерс стала первым журналистом из США, который побеседовал с Владимиром Путиным. В 2014 году она объявила о завершении своей карьеры.

Милена Костерева

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