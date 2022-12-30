Кулеба назвал получение ЗРК Patriot психологическим переломом в поставках оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является «психологическим переломом» в вопросе поставок оружия. Он напомнил, что Украина добивалась этих ЗРК больше года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Efrem Lukatsky / AP Дмитрий Кулеба

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет"»,— заявил господин Кулеба в интервью «РБК-Украина». Получение одобрения поставок вооружения министр сравнил с компьютерной игрой, в которой переходишь от уровня к уровню. Поставки Patriot, по словам Дмитрия Кулебы, продемонстрировали, что еще одно табу снято и еще одна стена упала.

«Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками, когда мы их получим?» — прокомментировал господин Кулеба обсуждение поставок вооружений.

21 декабря президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи в размере до $1 млрд. Решение о дополнительной военной помощи Украине в размере $850 млн приняло также Министерство обороны США, в рамках этой военной помощи Вашингтон направит Киеву систему Patriot.

Президент Владимир Путин прокомментировал это решение. Он охарактеризовал Patriot как «достаточно старую систему», которая не работает «так, как наша С-300». Президент считает, что поставки Patriot — это «просто затягивание конфликта».

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон обсуждает возможность обучения украинских военных управлению комплексами противовоздушной обороны Patriot на базе в США.

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Мария Федотова