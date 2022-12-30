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Собянин провел технический пуск последнего участка Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Большая кольцевая линия метро будет полностью открыта через «пару месяцев». Он провел технический пуск последнего восточного участка БКЛ — от станции «Каширская» до станции «Нижегородская».

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Сергей Собянин

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

БКЛ — крупнейший в мире проект строительства в метрополитене. В состав линии войдут 31 станция и 3 электродепо. Ее протяженность составит 70 км.

«Поздравляю с большим событием в московском метрополитене — с окончанием строительства последнего десятикилометрового участка БКЛ метро, самого большого проекта в истории. Теперь начинаем пусконаладочные работы, и через пару месяцев большое кольцо замкнется»,— сказал господин Собянин (цитата по «Москве 24»).

Мэрия ожидает, что новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих восьми районов, где проживает около 800 тыс. человек. Прогнозируется, что время в поездках для них сократиться до 80% или 45 минут.

После запуска в первом квартале 2023 года всей БКЛ столичные власти, скорее всего, будут корректировать госпрограмму развития транспорта Москвы, рассказывал в интервью «Ъ» столичный вице-мэр Максим Ликсутов. Он пояснил, что БКЛ окажет «серьезное положительное влияние на всю транспортную систему города».

Полное интервью читайте в материале «Ъ» «"Чиновники Москвы рассматривают кроссовер «Москвич» как машину для ежедневных рабочих поездок"».

Леонид Уварчев

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