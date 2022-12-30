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Коммерсантъ FM
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МВД изучает предложение депутата не штрафовать за некоторые нарушения во время непогоды

МВД РФ рассматривает запрос депутата Госдумы Василия Власова о возможности отказа от штрафов за нарушение требований дорожной разметки и правил парковки во время аномальных погодных условий. Ведомство сообщило об этом ТАСС. Оно не стало оценивать перспективы инициативы.

Господин Власов ранее в декабре отправил предложение главе ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову. Он рассказал о проблеме соблюдения некоторых правил с учетом того, что в ряде регионов несколько недель продолжаются снегопады. Поэтому депутат предложил объявить «зимнюю амнистию» и не штрафовать нарушителей за несоблюдение требований дорожной разметки и правила парковки. Штрафы за эти нарушения варьируются от 500 руб. до 5 тыс. руб.

В 2019 году ГИБДД направляла в регионы рекомендации не выносить штрафы с камер во время дождя, метели и т. д. (документ продолжает действовать). Оптику автоматических комплексов может покрыть грязь и снег, что, в свою очередь, способно привести к увеличению числа ошибочных штрафов.

О том, в каких случаях камеры не передают информацию о нарушении требований разметки,— в материале «Ъ» «Скидки по спидометру».

Леонид Уварчев

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