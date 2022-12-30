Foreign Policy: более 300 моряков из разных стран остаются в портах Украины

С начала российской военной операции в портах Украины застрял как минимум 331 моряк из разных стран мира, сообщает Foreign Policy. Директор по трудоустройству Международной палаты судоходства Натали Шоу рассказала, что когда военные действия только начались, на Украине было более 200 судов в шести-семи портах. Тогда в портах застряли как минимум моряков около 800 (по некоторым оценкам, почти 1 тыс.). Это были моряки из таких стран, как Индия, Сирия, Египет, Турция, Филиппины и Бангладеш. Более половин из них с тех пор покинули страну.

В июле Россия и Украина при участии Турции и ООН согласовали зерновую сделку по вывозу украинского зерна. В ноябре ее автоматически продлили на 120 дней. Москва неоднократно жаловалась, что часть сделки, гарантирующая обеспечение вывоза российских удобрений, не выполняется. 12 декабря МИД России заявил о необходимости скорректировать зерновую сделку. В том же месяце канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер