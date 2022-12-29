Украина заявила о готовности расследовать падение ракеты в Белоруссии

Украина готова провести расследование падения на территории Белоруссии ракеты С-300 и пригласить к участию экспертов из стран, которые не связаны с Россией. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

«Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии в результате отражения массированного ракетного удара РФ»,— сообщили в украинском оборонном ведомстве (цитата по «Украинской правде»).

Киев готов пригласить к участию в таком расследовании «авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой России в любой форме». В ведомстве добавили, что Украина продолжает сопротивление агрессии, осуществляя свое неоспоримое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Прилетевшая со стороны Украины ракета С-300 упала в районе деревни Горбаха Брестской области Белоруссии сегодня, 29 декабря. Никто не пострадал. Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая ракета была элементом украинского ЗРК С-300. Похожий инцидент произошел 15 ноября в Польше. На территории приграничной деревни Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два гражданина Польши.

Подробности — в материале «Ъ» «Белоруссии прилетело».

Дарья Эрозбек