Убийцу троих детей в Орловской области приговорили к пожизненному сроку

Орловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 62-летнего Шавката Шаяхмедова, убившего четырех человек, в том числе троих детей.

Как сообщили в Следственном комитете России, осенью прошлого года мужчину задержали по подозрению в убийстве пропавшей в Залегощенском районе девятилетней девочки. Шавкат Шаяхмедов признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. Мужчина закопал его в подвале многоквартирного дома, в котором проживали он и убитая.

Во время расследования уголовного дела Шавкат Шаяхмедов сознался в других преступлениях. Он признал, что в 2000−2005 годах изнасиловал и задушил 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также убил 32-летнюю женщину. Кроме того, в 2005 и 2017 годах Шавкат Шаяхмедов совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.

Сергей Толмачев, Воронеж