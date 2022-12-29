Саратовский губернатор рассказал о сбитом беспилотнике под Энгельсом

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин привел детали сегодняшней работы ПВО. По его словам, в Энгельсском районе был сбит БПЛА. От падения обломков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе.

«В социальных сетях также распространяется информация об эвакуации детских садов. Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме»,— написал он в своем Telegram.

Некоторые Telegram-каналы (в частности, Baza) сообщают о закрытии неба над Саратовом в связи с инцидентом. Каких-либо официальных заявлений на этот счет нет. Как следует из данных ресурса Flightradar24, лайнеры уже несколько часов не пролетают над городом.

26 декабря трое российских военных погибли после падения обломков сбитого в Саратовской области украинского беспилотника. Аналогичный инциденты произошли 5 декабря в Саратовской и Рязанской областях.

Подробнее об атаке 5 декабря — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».