Правительство расширит льготную ипотеку на присоединенные к России регионы

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет доступна программа льготной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Будем развивать ипотеку на новых территориях — решение принято, что мы льготную ипотеку будем там развивать. Она будет в небольших объемах, но это тоже задел на будущее для рынка жилищного строительства»,— сказал господин Хуснуллин журналистам после заседания правкомиссии по региональному развитию (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Хуснуллин, массовое кредитование в этих регионах не планируется. Речь идет о нескольких тысячах кредитов. «Есть интерес уже у местных застройщиков, которые особенно на побережье хотят строить. Федеральные игроки крупные — не могу пока сказать, что кто-то массово туда пойдет»,— сказал он.

15 декабря президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, ставка по ней вырастет до 8%. Он также предложил предоставлять ипотеку по ставке 2% для строительства жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 29 декабря правительство официально продлило программу льготной ипотеки до июля 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотеку разобрали к празднику».

Олеся Павленко