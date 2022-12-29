Программа льготной ипотеки продлена до июля 2024 года

Правительство России продлило срок действия льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На сайте правительства отмечается, что в соответствии с постановлением расширяются условия программы «Семейная ипотека». Теперь ипотечный кредит смогут получить семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб, для остальных регионов — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15%.

С 1 по 22 декабря 2022 года банки выдали 31,7 тыс. кредитов по льготной ставке. За неполный 2022 год объем выданных кредитов превысил показатели прошлых лет действия программы. Выдачи традиционно растут в последние недели года, когда спрос на кредиты стимулируется в том числе новогодними акциями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотеку разобрали к празднику».

Милена Костерева