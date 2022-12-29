В Тюмени у журналистов изъяли технику в связи с делом Ильи Пономарева

Утром 29 декабря в Тюмени силовики проводили следственные мероприятия в рамках дела экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иностранным агентом), объявленного в розыск по делу о распространении фейков о ВС РФ. Так, полиция задержала главного редактора портала 86.ru (Ханты-Мансийский автономный округ) Никиту Кифорука, приехавшего в Тюмень к семье, а также провела обыски в квартире журналиста издания 72.ru Артура Галиева.

Редакционный директор сети городских порталов Shkulev Media Holding Ольга Прохорова в своем Telegram-канале сообщила, что у журналистов была изъята техника. «Я не знаю, когда прекратятся все эти пляски вокруг непорочного имени страны, когда перестанут травить журналистов просто за их работу, за еще не угасший интерес к жизни и бедам простых людей»,— написала госпожа Прохорова.

Обыски в рамках расследования дела Ильи Пономарева сегодня проводятся в семи городах России. В частности, силовики пришли к администраторам ряда Telegram-каналов и бывшим муниципальным депутатам Москвы.

Илья Понамарев был депутатом Государственной думы от «Справедливой России» 5-го и 6-го созывов (с 24 декабря 2007-го по 10 июня 2016 года). После присоединения Крыма к России он покинул страну. Сейчас он проживает на Украине. В 2015 году его объявили в международный розыск по делу о растрате средств фонда «Сколково». В конце августа нынешнего года его заочно арестовали по делу о распространении фейков о ВС РФ. В сентябре следственные мероприятия, связанные с делом Ильи Пономарева, прошли у журналистов в Москве, Екатеринбурге, Реутове, Ростове-на-Дону, Бакланове, Тюмени.

Илья Смирнов, Екатеринбург