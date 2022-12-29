Глава Приднестровья: мы получим признание, это не будет связано с гибелью людей

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский уверен, что международное сообщество признает независимость его страны. Он надеется, что это произойдет без кровопролития.

«Я еще на начальном этапе своего президентства говорил о том, что я однозначно жду признания Приднестровской Молдавской Республики, ее государственности, но я очень бы не хотел, чтобы это признание было получено через кровопролитие. Приднестровье кровь свою уже пролило»,— сказал господин Красносельский телеканалу «Первый приднестровский» (цитата по «РИА Новости»). Глава республики считает, что признание будет «гармоничным» и не будет связано «с гибелью людей». «Во всяком случае, за это надо молиться. Всем нам»,— добавил он.

Глава Совета безопасности Молдавии Александр Мустяцэ ранее в декабре заявлял, что Россия, по его мнению, готовит план нападения на Молдавию в 2023 году. Он считает, что Россия может попытаться создать наземный коридор по территории Украины до непризнанного Приднестровья. Через несколько дней после этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что активизация сотрудничества Кишинева с НАТО в военной сфере подрывает безопасность этой страны и напомнил о «печальном опыте Украины» в связи с поставками вооружений. Молдавия восприняла слова замминистра как угрозу.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «С наступающим новым вводом».

Леонид Уварчев