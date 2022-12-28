Вучич поблагодарил РФ, КНР и Индию за поддержку в вопросе обострения в Косово

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России, Китаю и Индии за их политическую поддержку по поводу обострения в Косово и Метохии (автономный регион Сербии, контролируется частично признанным Косово).

«Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает <...>. Спасибо им за политическую поддержку, спасибо Китаю, спасибо Индии. Спасибо им всем»,— сказал господин Вучич TV Pink перед встречей с сербами из Косово и Метохии (цитата по ТАСС).

Ситуация на севере Косово обострилась 10 декабря после задержания правоохранительными органами Приштины полицейского-серба. В ответ сербы, которые проживают на севере частично признанной республики, вышли на протесты и возвели баррикады на дорогах. Приштина отправила на север подразделения спецназа косовской полиции. Александар Вучич сегодня, 28 декабря, в ходе переговоров с сербами из Косово и Метохии попросил соотечественников демонтировать баррикады.

О происходящем в регионе — в материале «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Леонид Уварчев