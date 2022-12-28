Лавров: США не планируют отправлять специалистов на Украину для управления Patriot

США по дипломатическим каналам проинформировали Россию, что не планируют отправлять своих специалистов на Украину для управления системами Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, напрямую воевать с Россией США не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты»,— заявил господин Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале» (цитата по «РИА Новости»). По словам министра, США «достаточно пространно» объяснили, что этого не планируется.

«Именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России»,— отметил он. Представители США, по словам Сергея Лаврова, заявили, что Patriot будут вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию.

Господин Лавров также заявил, что российские и американские военные поддерживают контакты, но как такового канала диалога между Москвой и Вашингтоном нет. «У нас нет канала диалога. Американские военные говорят, что периодически Милли (председатель комитета начальников штабов ВС США.— "Ъ") звонит генералу Герасимову (начальнику генерального штаба ВС РФ.— "Ъ"). Остин (министр обороны США.— "Ъ") общался с Шойгу пару раз за это время»,— пояснил министр.

Он также назвал не очень честной позицию США по возобновлению инспекций в рамках Договора о СНВ. «Все разговоры о том, что "не беспокойтесь, это все против Ирана и КНДР" ушли в прошлое, никто об этом уже даже не вспоминает, открыто декларируется, что противоракетная система должна помогать сдерживать Россию, Китай и так далее»,— заявил Сергей Лавров. «Поэтому в этих условиях, если они видят в этом договоре только одну важную для себя вещь — дайте нам приехать и посмотреть, это, наверное, не очень по-честному»,— отметил он.

Министр рассказал, что США несколько раз за последнее время неофициально предлагали провести встречи, однако состоялась пока только одна — встреча глав спецслужб в Анкаре. «В нашей традиции — всегда откликаться на здравые предложения. Если последуют предложения встретиться … Кстати, было несколько таких предложений, неформальных, за этот период. Мы каждый раз отвечали согласием»,— сообщил господин Лавров.

21 декабря президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи в размере до $1 млрд. Решение о дополнительной военной помощи Украине в размере $850 млн приняло также Министерство обороны США, в рамках этой военной помощи Вашингтон направит Киеву систему Patriot. Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что США также обучат украинских военных, как пользоваться этими ЗРК. Politico сообщала, что военнослужащих Украины могут отправить учиться управлению ЗРК Patriot в США.

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Мария Федотова