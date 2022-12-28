Врио губернатора Херсонской области заявил, что проект нового города заинтересовал инвесторов

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что строительством нового города уже интересуются инвесторы. На пресс-конференции он также сообщил, что город на Арабатской стрелке со всей современной архитектурой будет рассчитан на 30 тыс. человек, его название будет определено с помощью конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы, там будет сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы»,— заявил врио губернатора (цитата по ТАСС).

Владимир Сальдо сообщил, что проект строительства нового города уже привлекает инвесторов. «Это вызывает оживленный интерес у инвесторов. ... Инвесторы уже знают, что будет строиться, и уже заходят»,— добавил он, не называя никаких имен.

Ранее господин Сальдо заявил, что президент Владимир Путин предложил построить новый город в Херсонской области, в качестве месторасположения была предложена Арабатская коса в Геническом районе.

Арабатская коса, или Арабатская стрелка — часть суши длиной 113 км и шириной 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.

Геническ — город на берегу Азовского моря, находится примерно в 200 км от Херсона. По данным на ноябрь, население составляет менее 20 тыс. человек.

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Мария Федотова