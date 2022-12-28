Азербайджан выразил протест послу Франции из-за обвинения Баку в эскалации армяно-азербайджанского конфликта

Посол Франции в Азербайджане Анн Бойон была вызвана в азербайджанский МИД, где ей вручили ноту протеста. Ранее сегодня, 28 декабря, представители французского парламента направили письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт, поскольку Азербайджан создал риски возникновения гуманитарной катастрофы. В Баку обвинения Парижа назвали клеветой и посчитали безосновательными.

«В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность расширением со стороны различных политических сил Франции клеветнической кампании против Азербайджана на фоне отсутствия необходимой реакции французского правительства»,— сообщается на сайте МИД Азербайджана. Письмо французского парламента в ведомстве расценили как продолжение целенаправленных мер против Азербайджана.

В совместном письме французских политиков, опубликованном изданием Le Monde, говорится, что, судя по действиям Азербайджана, эскалация конфликта продолжится и приведет к гуманитарной катастрофе. По мнению чиновников, Баку продолжит совершать военные преступления, уничтожать культурное наследие и предпринимать другие действия, нарушающие договоренности. В связи с этим, говорится в письме, Франция должна осудить Азербайджан и оказать помощь Армении.

24 декабря Эмманюэль Макрон призвал лидера Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и разрешить передвижение по Лачинскому коридору — единственной дороге, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. Маршрут оказался перекрыт 12 декабря группой азербайджанцев. Господин Алиев в ответ заявил, что Баку не ограничивает передвижение по Лачинскому коридору для граждан и для гуманитарных нужд.

После встречи 6 октября в Праге Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировали заключение мирного соглашения до конца 2022 года. 23 декабря планировалась трехсторонняя встреча МИД Армении, Азербайджана и России для обсуждения мирного договора. Армянская сторона попросила перенести встречу из-за гуманитарного кризиса, возникшего после перекрытия Лачинского коридора. 7 декабря планировалась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, однако она также не состоялась. Армянская сторона потребовала присутствия Эмманюэля Макрона на встрече. Ильхам Алиев выступил против его участия в переговорах.

Подробнее о блокировке Лачинского коридора — в материале «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Лусине Баласян