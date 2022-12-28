СМИ: в Санкт-Петербурге задержали руководителя регионального филиала Росгранстроя Леонида Лагоду

И. о. главы Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Леонид Лагода задержан по уголовному делу о мошенничестве с госзакупками, совершенном сотрудниками «Ленобллеса» в бытность Леонида Лагоды руководителем структуры. Ему вменяют ущерб бюджету в 2,4 млн руб.

О задержании сегодня, 28 декабря, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, не раскрывая имени подозреваемого. По месту его жительства проходит обыск.

«По версии полиции, в декабре 2017 года представители двух госучреждений организовали мошенническую схему с целью незаконного обогащения путем использования четырех лесопожарных телеустановок, хранящихся на складе одного из учреждений. Под предлогом передачи установок во временное пользование в другое госучреждение данное оборудование было продано через коммерческую фирму, с которой был заключен госконтракт»,— говорится в сообщении ведомства.

Как пишет издание 47news, уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудил отдел по Калининскому району ГУ СКР по Санкт-Петербургу.

До назначения в «Росгранстрой» в марте 2022 года Леонид Лагода работал начальником Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Ленобласти. Ранее также занимал пост директора «Объекта №58 правительства Ленинградской области» местной подсистемы РСЧС.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург