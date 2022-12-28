Муж обвиняемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге проходит свидетелем по делу

Супруг 37-летней Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей, проходит свидетелем по уголовному делу, заявил следователь СУ СКР по Свердловской области Михаил Коуров. Адвокат женщины Олег Грязютин, ссылаясь на заявления обвиняемой, рассказал, что муж обвиняемой — пенсионер МВД.

Анастасия Петрова рассказывала защитнику, что супруг избивал ее, заставлял петь молитвы и читать религиозные книги. За 10 дней до преступления мужчина принуждал супругу и детей «водить хороводы по дому». Олег Грязютин подчеркнул, что екатеринбурженка «производит впечатление религиозного человека».

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Анастасию Петрову на два месяца по делу об убийстве детей (ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, женщина убила двух сыновей и дочь в ночь на 26 декабря. Адвокат обвиняемой так же рассказывал, что она частично признала вину, а преступление совершила на фоне действий синтетических веществ.

Подробнее о деле Анастасии Петровой — в материале «Ъ-Урал» «"Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса"».

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Илья Смирнов, Екатерина Якушева