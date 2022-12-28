Суд в Екатеринбурге арестовал мать, обвиняемую в убийстве трех детей

Ленинский районный суд Екатеринбург арестовал до 26 февраля 37-летнюю Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве трех детей (ч.2 ст.105 УК РФ) в ЖК «Бажовский», сообщает корреспондент «Ъ-Урал». Решение об аресте поддержал начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, по версии следствия, 26 декабря екатеринбурженка убила двух сыновей-подростков и шестимесячную дождь. Вину, по словам адвоката Олега Грязютина, она признала частично, однако постоянно меняет свои показание. Адвокат отметил, что женщина объяснила свой поступок тем, что на протяжении нескольких дней употребляла синтетические вещества, которые «кто-то ей подлил».

Ранее местные СМИ сообщали, что женщина убила детей, потому что в них «вселились бесы». По другой версии, «бесы вселились» в супруга обвиняемых, из-за чего она и решилась на преступление. При этом якобы старший сын согласился на убийство добровольно.

Подробнее о деле екатеринбурженки — в материале «Ъ-Урал» «"Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса"».

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