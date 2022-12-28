Глава Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»

Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество». Вручение награды проходило в Грозном, куда глава ведомства приехал для открытия комплекса зданий подразделений Росгвардии в Чеченской республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Золотов (слева) и Рамзан Кадыров во время торжественной церемонии открытия комплекса зданий

Фото: Елена Афонина / ТАСС Виктор Золотов (слева) и Рамзан Кадыров во время торжественной церемонии открытия комплекса зданий

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Согласно положению медалью «За боевое содружество» награждаются сотрудники органов внутренних дел РФ, военнослужащие внутренних войск МВД России за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества и в отдельных случаях другие граждане РФ и иностранные граждане за оказание помощи в выполнении возложенных на МВД России задач.

Виктор Золотов лично закрепил медаль на груди Рамзана Кадырова, следует из видео, опубликованного ТАСС. Директор Росгвардии и глава Чечни в рамках мероприятия также вручили ордена и медали 16 военнослужащим и сотрудникам территориального управления, отличившимся при выполнении воинского и служебного долга.

22 декабря господин Кадыров рассказал, что президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского. Кроме того, глава Чечни обладает десятками других региональных и федеральных наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Почета и орденом Мужества.

Милена Костерева