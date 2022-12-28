Доллар дороже 72 рублей

В ходе торгов на Московской бирже рубль падал по отношению к доллару на 2,2%. Курс доллара рос до 72,06 руб./$. Евро поднялся на 1,26 руб., до 76,3 руб./€. Курс юаня поднимался до 10,2 руб. за юань.

Индекс Мосбиржи на 15:14 мск упал до 2139,91 пункта (–0,51%). Индекс PTC снизился до 936,39 пункта (–2,51%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Ранее сегодня, 28 декабря, глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер заявил, что курс 70 руб./$ лучше с точки зрения целевого состояния и эффективности. Вице-премьер Андрей Белоусов утверждает, что более выгодным для России станет курс в диапазоне 70–80 руб./$.

Снижение рубля наблюдается на фоне эмбарго Евросоюза на нефть из России, вступившего в силу с 5 декабря. В этот же день был введен ценовой потолок на морские поставки российского топлива ($60 за баррель).

Лусине Баласян