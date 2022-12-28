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Коммерсантъ FM
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ВТБ: 27% россиян не считают предновогодние распродажи выгодными

Как показал опрос ВТБ, 30% респондентов намерены купить подарки на новогодних распродажах. Треть россиян намерены потратить на это более 5 тыс. рублей, еще четверть – от 3 до 5 тыс. руб. 27% опрошенных не считают предпраздничные акции выгодными.

Доля россиян, готовых делать покупки на распродажах, в целом снизилась с 39% в 2021 году до 30% в этом. Обновить гардероб или подготовить дом к празднику планируют 14% респондентов. 33% хотят потратить на подарки крупные суммы, 22% — напротив, предпочитают относительно недорогие подарки (от 1000 до 3000 руб.). Совсем не планируют дарить подарки 7%.

На встречу Нового года половина опрошенных хотят потратить от 1000 до 5000 руб. на человека. 12% намерены уложиться в 1000 руб., 22% — от 5 тыс. до 10 тыс. 70% россиян планирует отмечать Новый год дома, 11% поедут в гости. 4% отправятся за город, 3% — в другой город, 2% — в кафе или ресторан.

В числе самых популярных занятий россиян на новогодних каникулах: просмотр телевизора, кино и компьютерные игры (49%), поход в гости (35%), поездки за город (16%). 12% займутся зимними видами спорта, 6% поедут в путешествие по России, 2% — за границу.

13% не определились со своими планами.

Опрос проводился в декабре в городах России с населением 100 тыс. человек, точные даты не приводятся. В нем приняли участие 1,5 тыс. клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.

В компании «Эвотор» говорили, что россияне сбавили обороты при покупке новогодних подарков. По данным экспертов, активность российских покупателей за две недели до праздника снизилась.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Россияне сворачивают покупки».

Лаура Кеффер

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