В Орле дошло до суда дело о хищении почти 11 млн рублей при строительстве ФОКа

Прокуратура Орловской области передала в Заводской райсуд Орла уголовное дело против гендиректора ООО «Регион спорт строй» о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в детском лагере «Ветерок». Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным Kartoteka.ru, с ноября 2014 по май 2021 года, а затем с декабря 2021-го до марта 2022-го гендиректором орловского ООО «Регион спорт строй» был Максим Корнев, также владеющий этой компанией. Несколько месяцев в 2021 году фирму возглавлял Алексей Крючков. В марте арбитражный суд Орловской области признал «Регион спорт строй» банкротом, ввел конкурсное производство на полгода и назначил конкурсным управляющим Дмитрия Нагасалаева.

Компания в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» по подряду строила ФОК в «Ветерке». По версии следствия, обвиняемый «в нарушение требований законодательства» в ходе строительства изменил характеристики используемых материалов, не выполнил все работы, а часть их произвел с нарушением строительных норм. При этом заказчику фигурант предоставил акты с заведомо ложными сведениями о фактической стоимости работы.

В прокуратуре рассказали, что ФОК не был введен в эксплуатацию из-за невозможности его безопасной эксплуатации. Ущерб бюджету превысил 10,6 млн руб. «В рамках расследования прокуратурой предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного бюджету преступлением ущерба», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что Заводской райсуд также рассматривает уголовное дело о превышении полномочий против лиц, осуществлявших контроль исполнения контракта.

В декабре 2022 года этот же суд приговорил экс-главу «Орелгосзаказчика» Алексея Васильева к 2,5 годам колонии-поселения и бывшего главного специалиста отдела строительного контроля предприятия Николая Маренича к 1,5 гоадм принудительных работ за превышение полномочий при строительстве ФОКа. По мнению суда, фигуранты знали, что работы не выполнены в полном объеме, но с 16 июня по 28 декабря 2020 года приняли их и оплатили, а затем приняли и весь объект. Ущерб по этому делу оценивался в 22,7 млн руб.

О претензиях следователей к реконструкции Красного моста в Орле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мосты заводят на дело».

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте