Вучич осмотрел войска у границы с Косово

Президент Сербии Александр Вучич проверил подразделения армии у административной линии между Центральной Сербией и Косово и Метохией (автономный регион, контролируется частично признанным Косово). Глава государства опубликовал в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию из кабины вертолета и написал, что находится «где-то между Кралево и Рашкой».

«Завершил осмотр части подразделений нашей армии, наших героев, и отправился на встречу с представителями сербов из Косово. Верю в закон и правду, но больше всего - в сербскую мудрость, силу и решительность»,— написал господин Вучич.

Сербскую армию у границы с Косово ранее проверили министр обороны Милош Вучевич и начальник Генштаба Милан Мойсилович. Войска были приведены в боевую готовность по приказу господина Вучича в ответ на аналогичные действия со стороны властей Косово.

О причинах обострения конфликта — в материале «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Леонид Уварчев