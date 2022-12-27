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Коммерсантъ FM
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Киевские власти предупредили жителей, что режим экстренных отключений продлится всю зиму

Режим экстренных отключений света в столице Украины будет действовать всю зиму, заявил замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев. В эфире телеканала «Киев» он отметил, что с продолжающимися ограничениями придется жить всю зиму.

«Ситуация непростая, и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными»,— заявил господин Пантелеев, отметив, что в таких реалиях киевляне будут жить всю зиму, и это надо понимать.

«Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков»,— также сообщил замглавы КГГА (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»).

Россия с 10 октября наносит массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за разрушений во многих регионах страны, в том числе в Киеве, происходят веерные отключения электричества. 28 ноября мэр Киева Виталий Кличко говорил, что отключения света в столице могут продлиться до весны. 25 декабря сообщалось, что в Киеве перераспределена нагрузка на электросети, чтобы все районы города были в равных условиях.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за обстрелов и разрушений энергообъектов Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. м газа.

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Мария Федотова

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