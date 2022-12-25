В Киеве перераспределена нагрузка на электросети, чтобы все районы города были в равных условиях

Энергетики оценивают состояние энергосистемы Киева как критическую. Компания YASNO ДТЭК сообщила, что ей удалось перераспределить нагрузку на сети, чтобы все районы города были примерно в равных условиях по уровню энергоснабжения.

«Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города»,— написал гендиректор энергокомпании Сергей Коваленко в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он попросил потребителей быть «аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу».

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус также назвал сложной ситуацию с энергоснабжением в столице. Однако, по его словам, она стабилизируется. Так, в городе нет потребителей, которые несколько дней были бы без энергоснабжения. «Ситуация в Киеве и области улучшается и близка к возвращению графиков плановых отключений»,— говорится в заявлении депутата, которое опубликовала Верховная рада.

Россия с 10 октября наносит по Украине массированные удары. Атаки начались после подрыва Крымского моста. Минобороны утверждает, что целями являются в том числе объекты энергетики.

Леонид Уварчев