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Коммерсантъ FM
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Европарламент может отказать Грузии в членстве в ЕС в случае смерти Саакашвили

Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили умрет в заключении, Европарламент (ЕП) не одобрит заявку Грузии на вхождение в состав Евросоюза. Об этом сообщил польский депутат ЕП Яцек Сариуш-Вольский, представляющий ведущую фракцию — Европейскую народную партию.

«Параллели между Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС принципиально императивны! Оба (случая.— "Ъ") неразделимы. Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент (останется.— "Ъ") под стражей и умрет в тюрьме»,— написал господин Сариуш-Вольский в Twitter (цитата по ТАСС).

Грузия подала заявку на членство в ЕС в один день с Молдавией 3 марта 2022 года и два дня после Украины. В июне 2022 года Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации по получению статуса кандидата, заявив, что Грузия получит статус кандидата только после выполнения определенных условий.

14 декабря Михаил Саакашвили, приговоренный к шести годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий, прервал голодовку. Затем власти Грузии опубликовали видеокадры больничного заключения Михаила Саакашвили, а глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона готова принять Михаила Саакашвили.

С мая Михаил Саакашвили лечится в элитной клинике Vivamedi. Его адвокат говорил, что у Михаила Саакашвили обнаружено 36 заболеваний.

Мария Федотова

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