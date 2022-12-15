Власти Грузии опубликовали видеокадры больничного заключения Михаила Саакашвили

Специальный пенитенциарный департамент при Министерстве юстиции Грузии, сославшись на «большой и особый общественный интерес», передал ведущим СМИ видеокадры, снятые в палате элитной тбилисской клиники Vivamedi, где под охраной содержится бывший президент Михаил Саакашвили, приговоренный к шести годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий.

Публикацию видео накануне анонсировал сам министр юстиции Рати Брегвадзе. Согласно его объяснению, ведомство идет на такой шаг с целью «положить конец спекуляциям о том, что якобы Саакашвили умирает, не может двигаться», а также с намерением подтвердить собственные заявления о «нежелании заключенного сотрудничать с лечащими врачами» и о его попытках «нанести себе самому увечья и симулировать потерю сознания».

Уже несколько месяцев адвокаты экс-президента, а также его соратники по оппозиционной партии «Единое национальное движение» предупреждают общественность, что их лидер «находится при смерти», и о необходимости перевода осужденного в Европу для «адекватного лечения» от заболеваний эндокринологического, неврологического и ментального характера.

На кадрах, снятых с августа по декабрь (последнее видео датируется 12 декабря), видно, что бывший глава государства содержится в двухкомнатной больничной палате, где есть телевизор и все удобства. Его часто посещает мать — профессор Гиули Аласания. Михаил Саакашвили курит электронные сигареты, скандалит с медсестрами и врачами, срывает с себя зонды капельниц и контрольных медицинских аппаратов, швыряет в разные стороны вещи, в том числе лекарства, бьется в истерике, кричит, жестикулирует, соскальзывает с больничной койки на пол и так далее. Звук на видео отсутствует.

Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе назвал публикацию видеокадров «попранием Конституции» и «права человека на неприкосновенность личной жизни», а также нарушением закона о неразглашении личных данных больного. От имени подзащитного господин Хачапуридзе обратился в Специальный следственный департамент по защите личных данных с требованием возбудить уголовное дело против чиновников, «допустивших нарушение закона».

Сам Михаил Саакашвили после публикации видео распространил заявление, в котором говорится, что этими видеокадрами «власти опозорили лишь себя». Бывший глава государства предупредил о намерении «бороться до конца» и «невозможности его сломить подобными провокациями», хотя допустил вероятность его «убийства» режимом «в угоду Владимиру Путину».

Голодовка протеста, объявленная бывшим президентом вчера, 14 декабря, продлилась всего три часа. Михаил Саакашвили разъяснил, что прекращает держать голодовку по просьбе европарламентариев, но отныне будет принимать лишь пищу, приготовленную дома его мамой.

Георгий Двали, Тбилиси