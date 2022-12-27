Вице-губернаторы Александр Чуркин и Оксана Крутько получили должности вице-премьеров в курском облправительстве

В правительстве Курской области, о завершении формирования которого сегодня сообщил губернатор Роман Старовойт, состоялись последние назначения. О них глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области трансформирован в министерство, которое возглавит Михаил Аксенов (ранее он руководил комитетом).

Александр Чуркин получил статус вице-премьера взамен должности вице-губернатора, курирующего взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. Оксана Крутько также стала заместителем председателя правиительства; ранее она в должности вице-губернатора курировала работу комитета цифрового развития и связи Курской области.

Олег Мухин

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