КС Украины признал закон о переименовании УПЦ конституционным

Поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которым Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата должна указать в названии свою принадлежность к России, являются конституционными. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) Украины, согласившись с выводами Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название»,— приводится в пресс-релизе на сайте суда цитата из решения ЕСПЧ по делу «Ильин и другие против Украины», которое было учтено судьями украинского КС.

Закон, принятый Верховной радой в декабре 2018 года, был раскритикован представителями УПЦ как дискриминационный. Парламентарии объясняли необходимость принятия закона обеспечением государственной безопасности Украины.

После ввода российских войск на территорию Украины положение УПЦ усложнилось ввиду ее связей с РПЦ. По состоянию на декабрь на Украине возбуждено 50 уголовных дел против священников УПЦ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность всех религиозных организаций, связанных с Россией.

О ситуации вокруг УПЦ — в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Андрей Сапожников