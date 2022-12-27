Белоусов прогнозирует динамику ВВП в 2023 году «около нуля»

Динамика ВВП России в 2023 будет «около нуля», до минус 1%, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, весь следующий год для российской экономики будет гораздо легче, чем нынешний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если говорить в целом, то в принципе мы считаем, что 2023 год будет, если ничего не произойдет, естественно, гораздо легче, чем 2022 год. Мы не видим там каких-то фатальных проблем. Благодаря тому что в первом полугодии удалось не упустить ситуацию, сейчас все находится под контролем и политика достаточно проактивная»,— заявил господин Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, первый вице-премьер России отметил, что потребительский спрос в стране прошел пик спада и приступил к восстановлению, но темпами примерно вдвое меньше, чем прогнозировало правительство. По словам Андрея Белоусова, ускорение восстановления потребительской активности станет основной задачей правительства на 2023 год.

В апреле Минэкономики прогнозировало сокращение ВВП к концу 2022 года на 8%, в 2023-м — на 0,7%. В конце августа господин Белоусов заявил, что спад ВВП в 2022 году может составить немногим более 2%. 19 декабря Минэкономики улучшило оценку снижения ВВП России до 1,9%. По данным Росстата, в третьем квартале ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении против падения на 4,1% во втором и роста на 3,5% в первом квартале.

Подробнее о мониторинге ВВП — в материале «Ъ».

Милена Костерева