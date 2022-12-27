Спрос на онлайн-кинотеатры среди жителей Челябинской области упал почти на 30%

В 2022 году интерес жителей Челябинской области к онлайн-кинотеатрам снизился почти на 30% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты компании «МегаФон», проанализировав интернет-трафик абонентов в регионе.

Падение спроса на онлайн-кинотеатры связывают с сокращением объема зарубежного контента, а также меньшим количеством «громких» премьер в этом году. При этом жители Челябинской области стали больше читать в электронном формате. Так, трафик на популярные ресурсы с электронными книгами вырос на 20% за год.

В целом интернет-трафик абонентов в Челябинской области в 2022 году увеличился на 10%. Мужчины бывают в «онлайне» чаще и скачивают почти на 45% больше женщин. Самым популярным мессенджером стал Telegram, на который приходится 77% от общего трафика подобных сервисов. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Чаще всего жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme. Представители «Мегафона» отмечают рост интереса к гаджетам китайских брендов у жителей Челябинской области: по сравнению с прошлым годом количество таких устройств увеличилось на 10%.