«Евраз» направил на проект реконструкции Демидовского завода 12 млн рублей

Компания «Евраз» совместно с мэрией Нижнего Тагила разработает проект реконструкции Демидовского завода (первого в России завода-музея истории развития черной металлургии). Как сообщили в пресс-службе компании, это позволит создать в городе новый культурно-образовательный и научно-технологический центр. На создание проекта направили 12 млн руб. Подготовкой проекта займется компания «Имхотеп-Девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Специалисты предлагают разделить участок в 21 га на четыре зоны. Доминантой пространства станет сам завод площадью в 8 га. Помимо этого на территории комплекса появятся административно-арендная площадка, деловая и жилая застройка. Также планируется реконструкция набережной реки Тагил, открытие магазинов, коворкингов и кафе. «Проект определит долгосрочную перспективу движения Нижнего Тагила, изменит представление о городе, сформирует новый имидж и поможет сделать его привлекательным для бизнеса и туристов»,— сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, о планах по реконструкции Демидовского завода сообщалось еще в 2012 году, когда на его территории хотели создать эко-индустриальный технопарк. Как впоследствии заявлял в интервью «Ъ-Урал» вице-президент «Евраза» Денис Новоженов, Демидовский завод сохранился в том виде, в котором был выведен из эксплуатации. В 2023–2024 году в Нижнем Тагиле начнется реконструкция плотины городского пруда, на которую выделен 1 млрд руб. Проект будет интегрирован в туристический кластер с Демидовским заводом.

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Диана Сунагатуллина