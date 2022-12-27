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Коммерсантъ FM
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Доллар вновь превысил 70 руб./$

Во время торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,19%, до 70,1 руб./$. Евро растет на 1,24%, до 74,4 руб./€. Курс юаня укрепляется на 2,58%, до 10 руб.

Индекс Мосбиржи растет на 0,35%, до 2146,84 пункта. Индекс РТС снижается на 1,22%, до 965,41 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль перешел к снижению на фоне введенного с 5 декабря эмбарго Евросоюза на нефть из России, с того же дня действует ценовой потолок на морские поставки этого топлива. Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что России выгоден курс в диапазоне 70–80 руб./$.

О падении рубля — в материале «Ъ FM» «Нефтяной пример заразителен».

Лаура Кеффер

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