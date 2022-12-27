Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук: ситуация с очередями в ГКБ №7 Ижевска очень острая

В Городской клинической больнице №7 в столице Удмуртии сложилась «очень острая» ситуация с очередями к врачу, сообщила во «ВКонтакте» вице-премьер региона Эльвира Пинчук. Плановая мощность медицинского учреждения рассчитана на 400 пациентов в смену, однако в настоящее время ежедневно за помощью обращаются порядка 800 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Пинчук, очереди образовываются из-за роста заболеваемости ОРВИ. «Во время сегодняшней проверки в коридоре и на входе — много людей. Благодаря своевременному вмешательству на прием вывели четвертого терапевта, в результате остроту проблему удалось снять»,— рассказала вице-премьер.

Отмечается, что команда минздрава республики продолжит проверки в учреждениях, откуда приходит наибольшей поток жалоб.

Напомним, ранее в Ижевске закрыли взрослую поликлинику Городской клинической больницы №6 на улице Ворошилова из-за низкой посещаемости учреждения. В 2023 году в Ижевске прекратит работу роддом №2 из-за того, что здание 1956 года постройки не соответствует современным требованиям, а также детское инфекционное отделение ГКБ №6. Кроме того, со второй декады декабря прекратилось сотрудничество государственных медицинских организаций Удмуртии с порталом ИГИС.