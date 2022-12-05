Запись к врачу через ИГИС в Ижевске закроют в декабре

В Удмуртии со второй декады декабря 2022 года прекратится сотрудничество государственных медицинских организаций с порталом ИГИС. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, данное решение связано с «приведение системы записи к врачу к единому стандарту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отмечается, что обновленная услуга записи на прием к врачу станет доступна в личном кабинете «Здоровье» Единого портала государственных услуг в середине декабря. Жители Удмуртии также смогут попасть к врачу через регистратуру медицинской организации, личный кабинет ЕПГУ и через сайт регионального портала Госуслуг.

Как рассказала директор Республиканского медицинского информационно-аналитический центра Анастасия Утева, в настоящее время минздрав региона также разрабатывает собственный новый портал самозаписи к врачу, включающий в себя также информацию о всех посещениях медицинских организаций и результатах анализов. «Мы постараемся, чтобы обновленный портал был удобным для пользователей. Просим граждан принять во внимание возможные технические неполадки при проведении работ в начале декабря»,— отметила госпожа Утева.