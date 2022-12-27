В Югре на дистант из-за гриппа отправили 50 школ и 12 детских садов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 231,7%. При этом из 238,9 тыс. заболевших 52,3% — дети и подростки, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На фоне роста заболеваемости в Югре на карантин закрыли 50 школ и 12 детских садов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, занятия отменены еще в 121 группе в 67 детских садах, 790 классах в 96 школах, четырех группах в трех колледжах, а также в 18 группах школы-интерната в Нягани.

Ранее дистант из-за рост заболеваемости ОРВИ и гриппом вводили в Тюмени, Екатеринбурге, Новом Уренгое и Надымском районе.

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