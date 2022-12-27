Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Югре на дистант из-за гриппа отправили 50 школ и 12 детских садов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 231,7%. При этом из 238,9 тыс. заболевших 52,3% — дети и подростки, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На фоне роста заболеваемости в Югре на карантин закрыли 50 школ и 12 детских садов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, занятия отменены еще в 121 группе в 67 детских садах, 790 классах в 96 школах, четырех группах в трех колледжах, а также в 18 группах школы-интерната в Нягани.

Ранее дистант из-за рост заболеваемости ОРВИ и гриппом вводили в Тюмени, Екатеринбурге, Новом Уренгое и Надымском районе.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...