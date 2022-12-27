Минфин пояснил, почему не стал пересматривать бюджет из-за потолка цен на нефть

Введение западными странами потолка цен на поставляемую из России нефть не стало причиной для пересмотра федерального бюджета, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил это отсутствием влияния ограничения на исполнение бюджетных обязательств.

«Честно говоря, мы оценок никаких не пересматривали. Почему? Потому что продавать нефть все равно будем. Котировки нефти все равно будут зависеть от рыночных, мировых котировок. Да, есть вопрос дисконта — какой будет дисконт? Потому что будет нефть за 100, мы же за 60 не будем продавать, правильно? Будем продавать гораздо выше»,— рассказал господин Силуанов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что министерство также не намерено менять механизм расчета топливного демпфера на фоне внешних ограничений. «Сейчас и маржа у нефтепереработчиков выросла. Мы не планируем каких-либо новаций для расчета демпфера по сравнению с теми, что были приняты»,— сообщил глава Минфина.

25 декабря Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается поставлять энергоресурс по контрактам, заключенным с учетом ценового потолка. По его словам, российское руководство готово пойти на поиск новых рынков и логистических решений даже при росте издержек.

С 5 декабря начал действовать введенный странами Евросоюза, G7 и Австралией потолок цен на поставки нефти из России — он установлен на уровне в $60 за баррель. В бюджете на 2023 год заложена цена $70 за баррель. Президент России Владимир Путин заявил, что ограничение не повлияет на российскую экономику, поскольку «мы примерно по таким ценам и продаем (нефть.— "Ъ").

О влиянии потолка цен на экспорт из России — в материале «Ъ» «Нефть вязнет в трубах».

Андрей Сапожников