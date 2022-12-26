Турция нашла месторождение с газом на $1 трлн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара нашла новое газовое месторождение в Черном море. Теперь, по словам президента, запасы газа Турции составляют 710 млрд куб. м. По данным турецкого лидера, стоимость найденного газа — $1 трлн. Анкара намерена стать центром энергетики Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока, сообщил господин Эрдоган.

«Наши запасы природного газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров и достигли в общей сложности 710 миллиардов кубометров благодаря исследованиям по переоценке и открытию нового 58 миллиардов кубометров нашего бурового судна Fatih в Чайкуме-1»,— сказано в сообщении.

В обращении к нации после заседания Кабмина господин Эрдоган сообщил, что месторождение находится на глубине 3023 м под водой. Ранее запасы газа были на уровне 540 млрд куб. м.

«Наша окончательная цель — как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе. Мы решительно настроены превратить Турцию в центр энергетики Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами»,— заявил Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по ТАСС).

В середине декабря президент Турции сообщал об обнаружении месторождения со 150 млн баррелей нефти на $12 млрд. В июле Анкара также открыла нефтяное месторождение Cukurova на юге страны. По данным Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, количество найденной нефти — 7,5–8,0 млн баррелей.

10 декабря президент России Владимир Путин и его турецкий коллега обсуждали создание газового хаба, по которому российское сырье планируется перенаправлять в страны ЕС. В начале декабря господин Эрдоган заявил, что в стране ведутся работы по подготовке к его строительству.

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Полина Собакина